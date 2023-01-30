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Песков указал на неспособность новых поставок оружия Киеву изменить ход конфликта

Песков заявил, что новые поставки западного вооружения Украине не способны изменить ход конфликта
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Sara Jenkins
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 30 января прокомментировал просьбу украинского замминистра иностранных дел и бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о передаче Берлином Киеву подводной лодки.

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Песков сказал, что Украина требует всё новые и новые виды вооружения, а Запад поощряет эти требования. Пресс-секретарь президента РФ назвал эту ситуацию «достаточно тупиковой».

«Украина требует всё новое и новое вооружение, а Запад поощряет эти требования, присягает готовности вооружение обеспечить. Ситуация такая достаточно тупиковая, потому что, еще раз, это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что все больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт», — подчеркнул он.

Он отметил, что это приводит к существенной эскалации, к большему вовлечению стран НАТО в конфликт, однако потенциально изменить его ход это не способно и не изменит.

«Специальная военная операция будет продолжаться», — заверил Песков.

Кроме того, официального представителя Кремля попросили прокомментировать отказ Италии поддерживать поставку танков на Украину.

«Во всех европейских странах есть определенные круги в обществе, которые выступают против действий, которые бы приводили к возрастанию вовлеченности этих стран в конфликт вокруг Украины. Действительно, такие силы есть во многих странах, они открыто об этом говорят», — сказал Песков.

28 января Мельник в Twitter обратился к германским властям с просьбой предоставить Киеву подводную лодку.

На следующий день политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин в беседе с «Известиями» оценил обращение Мельника к властям ФРГ. Собеседник издание обратил внимание на то, что, как только решился вопрос с танками, «открылась дорога для других видов оружия». Зудин заявил, что «эти разговоры пока выглядят как очередная угроза и очередной способ взбадривания Украины, поскольку уже говорят о самолетах и говорят о подводных лодках».

24 января стало известно о принятом немецким канцлером Олафом Шольцем решении о передаче Украине танков Leopard 2. Берлин отправляет Киеву роту из 14 танков. В свою очередь США намерены направить Киеву 31 танк M1 Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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