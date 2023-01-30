В Кремле осудили удары по оборонной инфраструктуре Ирана
Власти РФ анализируют и осуждают атаку на объекты оборонной инфраструктуры Ирана, которая была направлена против суверенного государства. Об этом 30 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Разумеется, наша служба анализирует сейчас информацию, чтобы получить более полную картину произошедшего. В любом случае нужно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства», — сказал он журналистам.
Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Отмечалось, что жертв в результате произошедшего нет. Власти страны начали расследование причин взрыва.
Иран заявил, что его средства ПВО сбили один из беспилотников, в то время как два других взорвались над складом, причинив незначительный ущерб крыше. Посольство России в Иране подтвердило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников.
Телеканал Al Arabiya заявил, что удар заводу нанесли США и «еще одна страна». По данным телеканала, атака была призвана «продемонстрировать Ирану и России» готовность Вашингтона противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».
При этом официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, и отказался от дальнейших комментариев.