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В Кремле осудили удары по оборонной инфраструктуре Ирана

Песков: спецслужбы РФ анализируют информацию с атаками на Иран, в любом случае можно только осудить такие действия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Власти РФ анализируют и осуждают атаку на объекты оборонной инфраструктуры Ирана, которая была направлена против суверенного государства. Об этом 30 января заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Разумеется, наша служба анализирует сейчас информацию, чтобы получить более полную картину произошедшего. В любом случае нужно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства», — сказал он журналистам.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Отмечалось, что жертв в результате произошедшего нет. Власти страны начали расследование причин взрыва.

Иран заявил, что его средства ПВО сбили один из беспилотников, в то время как два других взорвались над складом, причинив незначительный ущерб крыше. Посольство России в Иране подтвердило, что вечером 28 января около 23:30 на завод была произведена атака с применением беспилотников.

Телеканал Al Arabiya заявил, что удар заводу нанесли США и «еще одна страна». По данным телеканала, атака была призвана «продемонстрировать Ирану и России» готовность Вашингтона противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия».

При этом официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, и отказался от дальнейших комментариев.

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