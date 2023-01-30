В Кремле указали на сложные условия работы правительства Мишустина

Правительство под председательством Михаила Мишустина на протяжении трех лет работает в чрезвычайно тяжелых условиях. Об этом 30 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии, ковид, и огромные усилия, которые прилагались кабмином с тем, чтобы справиться. И конечно удалось выйти с наименьшими возможными потерями. Потом на смену пришла прокси-война, которую против нас стали вести страны коллективного запада», — рассказал он на брифинге.

Песков отметил, что кабинету Мишустина удалось блестяще выходить из всех ситуаций.

«Да, чуть-чуть припали, но потенциал очень хороший, перспективы положительные. И хочу напомнить, что президент неоднократно давал оценку работе правительства, она всегда была положительной», — добавил представитель Кремля.

Мишустин был назначен председателем правительства России 16 января 2020 года. До него должность премьер-министра занимал Дмитрий Медведев.

Ранее, 19 января, Мишустин рассказал, что российская экономика работает в нестандартных условиях, но справляется с поступающими вызовами. Он отметил, что по результатам прошлого года экономика адаптируется к новым условиям, основные задачи решаются и социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме. Он также подчеркнул, что спад ВВП за год оказался гораздо меньше прогнозов и составил 2,5%.

До этого, 28 декабря, глава правительства заявил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно российской экономики не сбылись. Кроме того, по его словам, в ряде сфер наблюдаются положительные показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.