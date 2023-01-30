Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на неспособность новых поставок оружия Киеву изменить ход конфликта
Мир
В Турции допустили отдельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Канцлера ФРГ Шольца вывел из себя вопрос о поставках Украине истребителей
Армия
В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей
Армия
В ДНР заявили о ведении огня украинскими боевиками из многоэтажных домов в Угледаре
Мир
Украинский телеканал сообщил о взрывах в Николаевской области
Политика
В ГД назвали пропагандисткой уловкой план Украины вступить в Евросоюз за два года
Мир
В Кремле осудили удары по оборонной инфраструктуре Ирана
Политика
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах РФ ракетным ударом
Мир
В МИД России осудили атаки беспилотников на оборонное предприятие в Иране
Происшествия
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Происшествия
Более 10 домов повреждены в Алчевске ударом украинских боевиков из HIMARS
Сюжет:

В ДНР заявили о ведении огня украинскими боевиками из многоэтажных домов в Угледаре

Советник главы ДНР Кимаковский: в Угледаре украинские боевики ведут огонь из многоэтажек
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре ведут огонь из противотанкового вооружения из многоэтажных домов. Об этом сообщил в понедельник, 30 января, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Самая горячая точка СВО: что известно об Артемовске ДНР
Российские войска близки к полному освобождению города

«В Угледаре украинские боевики ведут огонь из девятиэтажек, пятиэтажек, где они размещают свои противотанковые управляемые комплексы и работают против наших ребят, то есть они используют дома. Практически каждый дом у них — это укрепрайон», — сказал Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара. Он также отметил, что в Артемовске на основных участках российские силы также продвигаются вперед, однако пока об оперативном окружении города говорить рано.

29 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение украинских войск на угледарском и артемовском направлениях.

До этого, 27 января, советник Пушилина Ян Гагин рассказал, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Он пояснил, что населенный пункт представляет собой небольшой город, большую часть которого занимают промышленная зона и две шахты.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023