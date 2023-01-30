В ДНР заявили о ведении огня украинскими боевиками из многоэтажных домов в Угледаре
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре ведут огонь из противотанкового вооружения из многоэтажных домов. Об этом сообщил в понедельник, 30 января, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«В Угледаре украинские боевики ведут огонь из девятиэтажек, пятиэтажек, где они размещают свои противотанковые управляемые комплексы и работают против наших ребят, то есть они используют дома. Практически каждый дом у них — это укрепрайон», — сказал Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».
Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились в восточной части Угледара. Он также отметил, что в Артемовске на основных участках российские силы также продвигаются вперед, однако пока об оперативном окружении города говорить рано.
29 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение украинских войск на угледарском и артемовском направлениях.
До этого, 27 января, советник Пушилина Ян Гагин рассказал, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Он пояснил, что населенный пункт представляет собой небольшой город, большую часть которого занимают промышленная зона и две шахты.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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