Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков указал на неспособность новых поставок оружия Киеву изменить ход конфликта
Мир
В Турции допустили отдельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Канцлера ФРГ Шольца вывел из себя вопрос о поставках Украине истребителей
Армия
В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей
Армия
В ДНР заявили о ведении огня украинскими боевиками из многоэтажных домов в Угледаре
Мир
Украинский телеканал сообщил о взрывах в Николаевской области
Политика
В ГД назвали пропагандисткой уловкой план Украины вступить в Евросоюз за два года
Мир
В Кремле осудили удары по оборонной инфраструктуре Ирана
Политика
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах РФ ракетным ударом
Мир
В МИД России осудили атаки беспилотников на оборонное предприятие в Иране
Происшествия
В Подмосковье задержали повредивших ж/д пути подростков по заданию из мессенджера
Происшествия
Более 10 домов повреждены в Алчевске ударом украинских боевиков из HIMARS

В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей до 16 лет продолжает действовать. Об этом 30 января сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Точка сборов: Путин сообщил о завершении мобилизации в течение двух недель
При этом президент подчеркнул, что процесс призыва нужно усовершенствовать

«Комитет получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны РФ, в котором сообщается, что указание Генерального штаба Вооруженных сил РФ от 4 октября 2022 года свое действие не прекратило», — рассказал он журналистам.

Ранее, 13 января, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также сообщал, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей в РФ сохраняется.

Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. 31 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о ее завершении. Всего было призвано 300 тыс. человек.

21 декабря глава государства заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации.

За день до этого президент создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации. Она работает над совершенствованием правового регулирования в данной сфере.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023