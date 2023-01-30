В Госдуме заявили о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей
Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей до 16 лет продолжает действовать. Об этом 30 января сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Комитет получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны РФ, в котором сообщается, что указание Генерального штаба Вооруженных сил РФ от 4 октября 2022 года свое действие не прекратило», — рассказал он журналистам.
Ранее, 13 января, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак также сообщал, что отсрочка от мобилизации для отцов троих детей в РФ сохраняется.
Частичная мобилизация была объявлена в РФ 21 сентября. 31 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о ее завершении. Всего было призвано 300 тыс. человек.
21 декабря глава государства заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения спецоперации.
За день до этого президент создал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации. Она работает над совершенствованием правового регулирования в данной сфере.