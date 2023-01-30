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Юрист разъяснил инициативу об освобождении пенсионеров от страховых взносов

Юрист Хаминский: освобождение работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов поможет решить проблему занятости
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Если решить вопрос с освобождением работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов, можно значительно продвинуться в разрешении проблемы занятости граждан пенсионного и предпенсионного возраста. На это в беседе с «Известиями» указал налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский в понедельник, 30 января.

Системная позиция: работающих пенсионеров хотят освободить от страховых взносов
Как эта инициатива может способствовать индексации выплат и почему некоторые выступают против такой идеи

Ранее в этот день сообщалось, что работающих пенсионеров предлагают освободить от уплаты страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. Такой законопроект планируется внести в Госдуму в понедельник.

По словам авторов инициативы, эта мера позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам.

«Не очень понимаю, как отказ от уплаты страховых взносов сможет повлечь за собой индексацию пенсий работающих пенсионеров. Я бы говорил о том, что размер индексации различных выплат компенсационного характера законодательно привязан к индексу инфляции за предыдущий год, а размер индексации пенсий значительно ниже этого индекса, в 2022 году аж в 2,5 раза. При этом теперь для всех выплат и пособий существует единый источник финансирования — Социальный фонд Российской Федерации, бюджет которого входит в единую бюджетную систему страны», — отметил Хаминский.

Он подчеркнул, что необходимо оценить правовые возможности в части осуществления дотаций фонду, если отмена страховых взносов работающих пенсионеров приведет к дефициту средств. Возможно, придется внести изменения в Бюджетный кодекс РФ.

«Если посмотреть на эту проблему с точки зрения экономической обоснованности, то ответ будет предельно прост. Фактически выплаты нынешним пенсионерам производятся за счет текущих страховых взносов работников предприятий организаций. Когда эти работники сами станут пенсионерами, они станут получать пенсии за счет взносов следующего поколения работников. Поэтому вряд ли можно считать справедливым, если работающие и неработающие пенсионеры получают практически одинаковые пенсионные пособия, при этом первые еще пополняют Социальный фонд, а вторые — нет», — указал юрист.

По его словам, решение вопроса с освобождением работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов может значительно продвинуть разрешение проблемы занятости граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

«Понятны сомнения работодателей при приеме на работу такой категории кандидатов. Однако существенная экономия на взносах, с одной стороны, будет стимулировать принятие положительных решений, с другой стороны — позволит существенно повлиять на материальное обеспечение пожилых людей без дополнительных расходов со стороны государства», — добавил Хаминский.

Соответствующий законопроект подготовила фракция ЛДПР. Документом предлагается внести изменения, согласно которым работающие пенсионеры, получающие страховые пенсии, не будут относиться к застрахованным лицам. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

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