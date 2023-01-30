Канцлера ФРГ Шольца вывел из себя вопрос о поставках Украине истребителей

Во время визита в Латинскую Америку канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил журналистам на вопрос о поставках вооружения на Украину. Об этом сообщает газета Die Welt в понедельник, 30 ноября.

Канцлера попросили прокомментировать заявление лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскии Эксен о возможной отправке Киеву боевых самолетов.

«В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим всё сказано», — резко ответил Шольц, не став вдаваться в подробности.

Он подчеркнул, что заявления Эксен о поддержке Украины обусловлены внутриполитическими мотивами.

«Сейчас необходима серьезная дискуссия, а не споры между конкурирующими политиками по вопросам поддержки Украины», — сказал Шольц.

По словам авторов статьи, после долгих и изматывающих для канцлера дискуссий о поставках Киеву танков Шольц теперь хочет во что бы то ни стало избежать обсуждения поставки истребителей, поэтому вопрос эту тему вывел политика из себя.

«Можно предположить, что канцлер действительно был разгневан», — написал корреспондент издания Робин Александер, сопровождавший главу правительства в поездке по Южной Америке.

Накануне в беседе с телеканалом Tagesspiegel Шольц заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Он также сказал, что страна не допустит эскалации между РФ и НАТО.

После решения о поставках Киеву танков ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, за идею включить в новые пакеты военной помощи современные истребители выступают страны Балтии и Украина.

Как писала газета Politico, обсуждение поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. Кроме того, издание предупреждает, что поставка Украине истребителей может превратиться в «логистический кошмар», так как для самолетов нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Киев не обладает.

28 января представитель командования Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские власти желают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Как уточняет испанская газета El País, Киев хочет получить американские самолеты F-16.

До этого, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что «мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

В тот же день заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил у западных стран истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.