Минобороны намерено обеспечить добровольческие формирования оружием и медпомощью

Минобороны России намерено взять на себя расходы по обеспечению добровольческих подразделений оружием, техникой и медицинской помощью, следует из проекта готовящегося приказа. Соответствующий документ опубликован 30 января на портале проектов правовых актов.

Согласно тексту документа, обеспечение добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами будет осуществляется в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил (ВС) РФ.

Отмечается, что в рамках приложений к приказу были изложены порядки продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, а также предоставления бойцам добровольческих отрядов необходимой медицинской помощи.

Кроме того, сообщается, что члены добровольческих подразделений будут нести материальную ответственность за нанесение материального ущерба, который они могут причинить по их вине государству в ходе выполнения своих обязанностей.

Известно, что проект приказа подготовлен для реализации норм закона 419-ФЗ от 4 ноября 2022 года в соответствии с ч. 11 ст. 221 61-ФЗ «Об обороне» от 31 мая 1996 года и начинает действовать с момента издания. Дополнительного финансирования, согласно проекту, не потребуется.

Ранее, 18 января, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что организация ежедневного восполнения вооружений, техники и спецсредств в зоне проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине чрезвычайно важна. Он также сообщил, что почти все планы по производству авиа- и автотехники, средств защиты для нужд СВО полностью реализованы.

До этого, 11 января, президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства пообещал решить все проблемы в обеспечении потребностей СВО. Он отметил, что Россия и дальше будет повышать обороноспособность. По его словам, руководство страны, безусловно, решит все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил (ВС), частей, задействованных в спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.