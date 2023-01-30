Лавров напомнил об отсутствии отказа РФ от диалога с Европой по безопасности
Россия не отказывалась от диалога с Европой по теме безопасности. Об этом 30 января заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
«Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то «за океаном», — сказал Лавров.
По его мнению, на Западе утратили культуру дипломатии и переговоров. Как отметил министр, в Евросоюзе и США пытаются навязать свою позицию и получить только односторонние выгоды без учета интересов другой стороны.
«Именно по этой причине они не восприняли должным образом выдвинутые нами в декабре 2021 года предложения по гарантиям безопасности. Предпочли <...> бросить колоссальные политические, экономические, военные и человеческие ресурсы на открытую конфронтацию с Россией», — добавил глава МИД России.
Ранее в этот день замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва будет всеми способами сопротивляться намерению США добиться поражения России в различных сферах.
На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что страны НАТО оказались полностью втянуты в противостояние с Россией на Украине.
18 января Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.