Ученые из Швеции нашли эффективный способ борьбы с мигренью
Ученые из Университета Мальме в Швеции проводят исследование нового метода облегчения болей при мигрени. Предварительные результаты работы опубликованы 30 января в журнале International Journal of Pharmaceuticals.
Авторы считают, что таблетки от головной боли, представленные сегодня на рынке, не могут быстро попадать в кровоток, чтобы убирать спазм. Поэтому они решили «срезать путь», дав лекарству возможность попадать в кровь через слизистую рта.
Почти во всех обезболивающих используются триптаны — препараты на основе триптамина, который вступает в реакцию с рецепторами серотонина. Так они подавляют определенные сигналы в мозге, которые могут вызывать ощущение боли.
«Обычно активное вещество в таблетке всасывается в желудке и печени. Более половины дозы триптана расщепляется по пути, прежде чем он попадает в кровь. Для достижения эффекта важно, чтобы вещество достигло максимальной концентрации в крови в течение двух часов, однако этого не происходит», — говорится в статье.
Поэтому ученые решили направлять вещество в кровеносные сосуды полости рта через слизистую оболочку под языком. Отмечается, что эксперименты на свиньях показали хороший результат. Конечные результаты ожидаются уже весной 2023 года.
В конце декабря прошлого года ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили возможную причину мигрени.
Установлено, что у людей с хронической мигренью существенно увеличены периваскулярные пространства (ПВП) вокруг сосудов мозга. Данные участки выступают каналами для внеклеточной жидкости и переноса растворенных в ней веществ.
Исследователи сделали вывод, что у людей с мигренью значительно выше число расширенных ПВП в центральной области локализации белого вещества под корой головного мозга.