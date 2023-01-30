«Аватар: Путь воды» занял 4-е место среди самых кассовых фильмов в истории
Фильм «Аватар: Путь воды» поднялся на четвертое место среди самых кассовых картин в истории кино. Об этом 28 января сообщил портал Deadline.
Лента Джеймса Кэмерона собрала в мировом прокате $2,074 млрд. Таким образом она обошла в списке «Звездные войны: Пробуждение силы», вышедшие в 2015 году.
Первое место занимает приквел «Аватар», собравший $2,923 млрд. Вторым самым кассовым фильмом является «Мстители: Финал» ($2,798 млрд). На третьей позиции расположен «Титаник» ($2,188 млрд).
24 января «Аватар: Путь воды» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Картина также получила три технические номинации.
Ранее, 13 января, представители крупных киносетей сообщили «Известиям», что ожидают от Министерства культуры штрафов размером в 100–200 тыс. рублей, потому что у «Аватара: Путь воды» нет прокатного удостоверения.