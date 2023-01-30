Собянин рассказал о возможностях Московской электронной школы

Сервисами Московской электронной школы (МЭШ) пользуются 2,8 млн пользователей. Об этом 30 января рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это возможность сделать образовательный процесс непрерывным и прозрачным для миллионов столичных учителей, детей и родителей. Оценки, домашние задания, расписание, достижения и даже увлечения школьников — гигабайты информации хранятся в едином пространстве, доступном с любого устройства», — написал он в своем личном блоге.

Среди сервисов Московской электронной школы Собянин выделил электронный дневник, электронный журнал, портфолио учащегося, тематическое оценивание и виртуальные лаборатории.

«Сейчас в библиотеке МЭШ размещено более 40 виртуальных лабораторий по разным предметам. Часть из них (по технологии, химии и физике) появилась совсем недавно. В 2022 году самой востребованной среди учеников 5–11-х классов оказалась виртуальная лаборатория по информатике», — рассказал мэр.

Как отметил Собянин, МЭШ стала основой развития федеральной информационной системы «Моя школа». Возможности столичной системы смогут получить ученики по всей стране.

«Мы продолжим развитие МЭШ, дополняя новую образовательную реальность интересными материалами и востребованными сервисами», — сказал глава города.

18 января заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что ученики столичных детских школ искусств в 2022 году приняли участие более чем в 5 тыс. конкурсов и фестивалей и получили свыше 25 тыс. наград.