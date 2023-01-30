РЕН ТВ подвел итоги проекта «Бойцовский клуб» за 2022 год

В 2022 году телеканал РЕН ТВ в рамках своего проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ» показал в эфире 14 турниров по различным видам единоборств — боксу, ММА и кикбоксингу; 10 из них канал организовал и провел собственными силами в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерии». В проекте приняли участие самые яркие звезды российских единоборств: Владимир Минеев, Мурат Гассиев, Александр Шлеменко, Магомед Исмаилов, Александр Емельяненко, Вячеслав Дацик, Сергей Харитонов, Джефф Монсон и многие другие прославленные бойцы.

Телевизионная аудитория этих турниров превысила 10 млн человек[i]. Целевая для телеканала РЕН ТВ мужская аудитория проявляла большой интерес к проекту на протяжении всего года. Из всех эфирных событий, связанных с единоборствами, которых на всех федеральных каналах в 2022 году было несколько сотен, наивысшие аудиторные показатели получили три турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»[ii].

Завершающий сезон турнир с участием Александра Емельяненко и Святослава Коваленко, показанный РЕН ТВ 16 декабря, стал лучшим событием проекта в 2022 году, получив долю 12,2%[iii] у мужской аудитории, что позволило РЕН ТВ завоевать лидерство в слоте. Финал главного боя турнира привлек внимание более 20%[iv] всех зрителей — мужчин.

Сопоставимые показатели набрали стартовый турнир 2022 года с участием Вячеслава Дацика и Зелимхана «Пулеметчика» Дукаева[v], который состоялся 28 января, а также турнир, главным поединком которого стала дуэль Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона[vi]. Эти турниры стали лучшими эфирными событиями на российском телевидении в области единоборств в 2022 году в мужской аудитории! Всего же в топ-10 самых рейтинговых ТВ — проектов по единоборствам вошли шесть турниров телеканала РЕН ТВ[vii]!

На цифровых платформах трансляции турниров главные бои и хайлайты с самыми яркими моментами посмотрело только на официальных ресурсах «Спорт-Экспресса» на видеохостинге YouTube более 42 млн человек. Видео турнира 3 декабря 2022 года, главным боем которого стал поединок Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, набрали 9 млн просмотров и поставили рекорд среди всех спортивных трансляций в российском YouTube с 230 тыс. просмотров в моменте!

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» охват интеграций с видеоконтентом «Бойцовского клуба РЕН ТВ» превысил 9 млн; пользователи демонстрировали высокий уровень вовлеченности, оставив более 27 тыс. реакций.