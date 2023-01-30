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Востоковед назвал вызывающей удивление реакцию Японии на меры РФ по промыслу у Курил

Востоковед Кистанов — о реакции Токио на позицию России по промыслу у Курил: Япония каждый раз возбуждается, когда РФ принимает ответные меры
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Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
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Реакция Токио на позицию России по вопросу согласования консультаций насчет рыбного промысла японских рыбаков в районе Курильских островов удивляет. Об этом 30 января «Известиям» заявил руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов.

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Ранее в этот день власти Японии посчитали неприемлемой позицию России по рыбному промыслу в районе Курильских островов.

«Япония каждый раз возбуждается, когда Россия принимает ответные меры. Это ответные меры на тот комплекс воинственных мер, которые Япония предпринимает в связи со спецоперацией. Поэтому японская позиция тут удивляет. То есть «мы вас будем и дальше бить, а вы, если будете нам отвечать, то мы будем протестовать". Такая схема получается», — сказал Кистанов.

Эксперт отметил, что Москва долгое время откладывала вопрос по рыбному промыслу в районе Курил.

«Сейчас особый случай, потому что мы как-то откладывали этот момент, может быть держали козырь в рукаве. Шли к нему постепенно. В июне прошлого года мы приостановили этот промысел, мотивируя тем, что японцы какие-то деньги не выплатили Сахалину. Потом японцы выплатили, и мы возобновили это дело. А сейчас прекратили», — сказал он.

Востоковед добавил, что добыча морепродуктов в Курилах имеет большое значение для рыбной промышленности острова Хоккайдо.

29 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для японских рыбаков в районе Южных Курильских островов в условиях антироссийских санкций со стороны Токио.

Дипломат указала, что для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить уважение к России и стремление к выправлению двусторонних отношений.

Тогда же политолог Александр Асафов отметил в беседе с «Известиями», что отказ Москвы вести консультации с Токио по промыслу ресурсов у Южных Курил окажет довольно чувствительное влияние на Японию. Он пояснил, что после отказа РФ от консультаций все входящие на территорию Курильских островов японские суда будут считаться браконьерскими.

В июне 2022 года в МИД РФ сообщили, что Москва приостановила реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области рыбного промысла до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и затягивала с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования соглашения в области промысла морских живых ресурсов.

Также в марте Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору. Соответствующее решение было принято ввиду недружественных действий Японии по отношению к РФ. В качестве ответной меры российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

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