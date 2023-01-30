Губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села в Белгородской области
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- Губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села в Белгородской области
Село Безлюдовка в Белгородской области находится под обстрелом, есть пострадавшие. Об этом 30 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 25 января, Гладков сообщил, что с начала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 25 человек, почти 100 были ранены.
Так, 10 января в результате обстрела города Шебекина Белгородской области пострадали шесть человек. Одна женщина была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
В конце декабря в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью были сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.
В настоящее время в Белгородской области также идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.
Также с 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.