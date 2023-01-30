Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство США предупредило о риске терактов в центре Стамбула
Мир
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Мир
Турция объявила о проведении саммита по газовому хабу в середине февраля в Стамбуле
Экономика
Правительство на три года продлило субсидии по значимым авиамаршрутам ДФО
Мир
Global Times указала на попытку Украины спровоцировать прямой конфликт НАТО и РФ
Происшествия
Губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села в Белгородской области
Экономика
Правительство РФ расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов
Мир
В МИДе заявили о намерении всеми силами противостоять линии США на поражение России
Спорт
Россиянин Хачанов стал третьей ракеткой мира
Спорт
В МОК одобрили концепцию выступления россиян под нейтральным флагом
Мир
В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Общество
Учебник истории с разделом про СВО может появиться к 1 сентября

Губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ села под Белгородом
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Село Безлюдовка в Белгородской области находится под обстрелом, есть пострадавшие. Об этом 30 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пограничное «геройство»: на территории России начались диверсии ВСУ
Что изменится в регионах, где повысили уровень террористической опасности

«В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 25 января, Гладков сообщил, что с начала обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 25 человек, почти 100 были ранены.

Так, 10 января в результате обстрела города Шебекина Белгородской области пострадали шесть человек. Одна женщина была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

В конце декабря в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью были сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.

В настоящее время в Белгородской области также идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.

Также с 20 октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023