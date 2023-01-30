В МИЦ «Известия» обсудят стандарты all inclusive в российских отелях
31 января в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Отдых по ГОСТу: как будет работать all inclusive на отечественных курортах?».
Как будет проходить внедрение ГОСТа в российских отелях? Вырастут ли цены на отдых? Как введение стандарта отразится на российской туриндустрии?
Участники:
- Ирина Киреева, начальник управления стандартизации Росстандарта;
- Лилия Биткулова, разработчик ГОСТа;
- Ольга Смолкина, соразработчик ГОСТа;
- Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии;
- Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России;
- Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.
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