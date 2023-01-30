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В МИЦ «Известия» обсудят стандарты all inclusive в российских отелях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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31 января в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Отдых по ГОСТу: как будет работать all inclusive на отечественных курортах?».

Как будет проходить внедрение ГОСТа в российских отелях? Вырастут ли цены на отдых? Как введение стандарта отразится на российской туриндустрии?

Участники:

  • Ирина Киреева, начальник управления стандартизации Росстандарта;
  • Лилия Биткулова, разработчик ГОСТа;
  • Ольга Смолкина, соразработчик ГОСТа;
  • Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии;
  • Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России;
  • Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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