В МИЦ «Известия» обсудят стандарты all inclusive в российских отелях

31 января в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Отдых по ГОСТу: как будет работать all inclusive на отечественных курортах?».

Как будет проходить внедрение ГОСТа в российских отелях? Вырастут ли цены на отдых? Как введение стандарта отразится на российской туриндустрии?

Участники:

Ирина Киреева, начальник управления стандартизации Росстандарта;

Лилия Биткулова, разработчик ГОСТа;

Ольга Смолкина, соразработчик ГОСТа;

Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии;

Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России;

Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.