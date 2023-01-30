Семилетний мальчик умер в больнице в Алтайском крае

Уголовное дело после смерти семилетнего мальчика в Волчихинской центральной районной больнице возбудили в Алтайском крае. Об этом сообщается 30 января на сайте следственного управления СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, при оказании медпомощи в больнице у ребенка остановилось дыхание. Врачи не смогли его спасти. По предварительной версии, причина смерти — вирусная инфекция.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В мае 2022 года в Кызыле после отказа врачей в госпитализации умер ребенок. Уголовное дело было возбуждено в декабре по двум статьям: «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».