Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства
Президент Франции Эммануэль Макрон недостаточно квалифицирован, чтобы руководить страной, заявил 29 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Он высказал мнение, что Франция «эксплуатирует» страны Африки, пишет «Газета.Ru».
«Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок: «<….> Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат». И я предполагаю, что Того так же поступит», — приводит слова Эрдогана газета Star.
Он отметил, что провел немало встреч с Макроном, но тот был «нечестен», а это, по мнению Эрдогана, влечет за собой отсутствие доверия.
Макрон как президент потерял репутацию в парламенте, а его страна лишается престижа в международном сообществе, добавил турецкий лидер.
В начале января посол Эритреи в России Петрос Цеггай заявил, что Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке. Он пояснил, что во время господства американцев и французов на континенте африканцам было трудно выступать против, но сейчас строится другой мир, в котором они «могут дышать свободно».
В декабре 2022 года газета The Times заявила о начале новой борьбы за Африку. Издание в свете новых настроений сообщило, что Россия завоевывает всё больше доверия на самом быстроразвивающемся континенте в мире.