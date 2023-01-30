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Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства

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Президент Франции Эммануэль Макрон недостаточно квалифицирован, чтобы руководить страной, заявил 29 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он высказал мнение, что Франция «эксплуатирует» страны Африки, пишет «Газета.Ru».

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«Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок: «<….> Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат». И я предполагаю, что Того так же поступит», — приводит слова Эрдогана газета Star.

Он отметил, что провел немало встреч с Макроном, но тот был «нечестен», а это, по мнению Эрдогана, влечет за собой отсутствие доверия.

Макрон как президент потерял репутацию в парламенте, а его страна лишается престижа в международном сообществе, добавил турецкий лидер.

В начале января посол Эритреи в России Петрос Цеггай заявил, что Франция и другие страны Запада теряют влияние в Африке. Он пояснил, что во время господства американцев и французов на континенте африканцам было трудно выступать против, но сейчас строится другой мир, в котором они «могут дышать свободно».

В декабре 2022 года газета The Times заявила о начале новой борьбы за Африку. Издание в свете новых настроений сообщило, что Россия завоевывает всё больше доверия на самом быстроразвивающемся континенте в мире.

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