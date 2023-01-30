В МИДе заявили о намерении всеми силами противостоять линии США на поражение России
Россия будет всеми способами сопротивляться намерению США добиться поражения России в различных сферах. Об этом 30 января заявил замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
Он назвал тупиковой ситуацию практически по всем параметрам, которые существуют в двустороннем диалоге с США. К этому, по его словам, привела антироссийская линия Вашингтона, усиливавшаяся на протяжении последних лет.
«Вся ситуация в сфере безопасности, включая контроль над вооружениями, оказалась в заложниках у линии США на нанесение России стратегического поражения. Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств», — заявил Рябков «РИА Новости».
При этом ранее в этот день заместитель министра рассказал о подготовке к двусторонним консультациям с США. По его словам, место и сроки проведения пока не определены, в данный момент проходит рутинная подготовительная работа к очередной встрече.
Рябков также сообщил, что Россия остается приверженной Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), в то время как США нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.
В декабре 2022 года Лавров также заявлял, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).