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31 января — Международный день ювелира: история и значение праздника

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Во всем мире 31 января отмечают Международный день ювелира — праздник специалистов, которые занимаются обработкой драгоценных камней и изготавливают украшения. В 2023 году торжество приходится на вторник. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня.

Международный день ювелира – 2023: история праздника

Примечательно, что международный праздник берет свое начало в России. Впервые инициатива о его учреждении прозвучала в 2002 году в Костроме — идею озвучили участники фестиваля «Золотое кольцо России».

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Однако реализовали ее лишь в 2008 году на фестивале молодых ювелиров в Ташкенте. Дату решили установить в конце января, когда большинство мастеров ювелирного дела регистрируют клейма своих изделий. С тех пор торжество отмечают по всему миру 31 января.

Международный день ювелира – 2023: традиции праздника

Учитывая историю создания праздника, Международный день ювелира до сих пор отмечают, организуя масштабные мероприятия — выставки работ мастеров, фестивали, конференции по обмену опытом, мастер-классы для начинающих талантов. Наиболее выдающиеся специалисты получают премии и грамоты, а их удивительные изделия становятся достоянием общественности посредством СМИ. Популярны и аукционы, на которых обеспеченные люди могут приобрести уникальные украшения, вышедшие из-под рук лучших мастеров.

Поздравляют ювелиров и в домашнем кругу, восхищаясь их произведениями и преданностью делу.

26 января в мире отмечали Международный день таможенника, а «Известия» рассказали об истории и традициях знаменательной даты.

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