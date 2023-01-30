Человек пострадал при столкновении семи автомобилей в Москве
Семь автомобилей столкнулись в ходе массового ДТП на пересечении МКАД и Рязанского проспекта в Москве. Об этом 30 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Предварительно, пострадал один человек.
На данный момент движение на участке дороги затруднено. Обстоятельства и детали аварии устанавливаются.
Ранее, 29 января, в результате аварии в Валдайском районе Новгородской области один человек погиб и двое пострадали. Известно, что в момент ДТП в легковом автомобиле находились семь человек. По версии следствия, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение.