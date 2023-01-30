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Премьер Монголии рассказал о негативном эффекте от антироссийских санкций

Премьер Монголии заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на его страну
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Антироссийские санкции оказали негативный эффект на экономику Монголии. Об этом 30 января заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

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«Ситуация на Украине — не просто конфликт двух стран. Она оказывает негативное влияние на мировую экономику и особенно на малые и не имеющие выхода к морю страны, включая Монголию. Экономические санкции должны вводить на основе обширных исследований, потому что они имеют огромные последствия и негативное влияние на другие страны», — заявил он Financial Times.

Оюун-Эрдэнэ отметил, что Монголия лишилась навигационных сборов после отказа европейских авиакомпаний от полетов над территорией России. Перевозчики, ранее летевшие над Сибирью, больше не оказываются в воздушном пространстве Монголии.

Также Оюун-Эрдэнэ заявил о проблемах с оплатой импортируемого из России топлива. По его словам, нехватка в России отдельных товаров привела к прекращению производства некоторых продуктов в Монголии.

Ранее, 15 сентября 2022 года, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух предложил российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину создать в Улан-Баторе совместный центр инвестиционного проектирования.

Также в тот день Путин заявил, что Россия заинтересована во всемерном укреплении отношений с Китаем и Монголией. По его словам, они развиваются динамично и плодотворно. Российский президент подчеркнул, что страны разделяют подходы по большинству насущных вопросов на международной арене и есть результаты в развитии взаимодействия в экономике, торговле, промышленности, науке и высоких технологиях и др.

До этого, 7 сентября, Путин на встрече с Оюун-Эрдэнэ предложил обсудить вопросы поставки газа через территорию Монголии в Китай. Также российский президент отмечал, что «Роснефть» достигла конкретных договоренностей с Улан-Батором по вопросу поставок нефтепродуктов в Монголию.

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