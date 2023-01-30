Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС сочли нереалистичным план Украины вступить в союз за два года
Мир
Эрдоган усомнился в квалификации Макрона для руководства Францией
Мир
Глава МО Италии выступил за открытость Европы для граждан России
Армия
Пушилин заявил о закреплении российских сил в восточной части Угледара
Мир
Рябков заявил о подготовке к консультациям с США по двусторонним отношениям
Мир
Премьер Монголии рассказал о негативном эффекте от антироссийских санкций
Мир
Bild сообщил об отслеживании ведомством Шольца оплошностей Бербок
Общество
Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов
Армия
В ЛНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Часова Яра вблизи Артемовска
Экономика
«Аэрофлот» к 2030 году может списать половину текущего авиапарка
Мир
Умер американский певец Барретт Стронг
Экономика
В Москве сократилось число квартир с отделкой в новостройках
Сюжет:

Washington Post: США отправят танки на Украину не раньше конца 2023 года или в следующем году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца 2023 года, пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что Вашингтон пообещал Киеву 31 танк Abrams M1A2, при этом их еще предстоит изготовить.

Идут куда Шольц: США вслед за ФРГ объявили о поставке танков на Украину
Какого уровня достигнет милитаризация и почему в РФ считают, что разговоры о «красных линиях» уже в прошлом

По информации издания, американцы изначально не хотели передавать Abrams, ссылаясь на сложность их эксплуатации, однако изменили свое мнение, когда Берлин поставил условие, что не будет отправлять свои танки Leopard в одиночку.

The Washington Post, в частности, пересказывает телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого был найден компромисс и выработана единая позиция о помощи Киеву со стороны Запада.

29 января подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что отправка танков Украине со стороны Запада не изменит реального соотношения сил и представляет собой информационную операцию.

На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также предупреждал, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев. Кроме того, 25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине 14 танков Leopard 2.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023