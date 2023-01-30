Washington Post: США отправят танки на Украину не раньше конца 2023 года или в следующем году
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- Washington Post: США отправят танки на Украину не раньше конца 2023 года или в следующем году
Поставки на Украину американских танков Abrams состоятся не ранее конца 2023 года, пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что Вашингтон пообещал Киеву 31 танк Abrams M1A2, при этом их еще предстоит изготовить.
По информации издания, американцы изначально не хотели передавать Abrams, ссылаясь на сложность их эксплуатации, однако изменили свое мнение, когда Берлин поставил условие, что не будет отправлять свои танки Leopard в одиночку.
The Washington Post, в частности, пересказывает телефонный разговор президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого был найден компромисс и выработана единая позиция о помощи Киеву со стороны Запада.
29 января подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что отправка танков Украине со стороны Запада не изменит реального соотношения сил и представляет собой информационную операцию.
На прошлой неделе координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также предупреждал, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев. Кроме того, 25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине 14 танков Leopard 2.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.
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