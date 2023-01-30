Джонсон рассказал о разговоре с Путиным перед началом СВО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал подробности разговора с президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщает The Telegraph.

«Он (Путин. — Ред.) сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», — рассказал бывший премьер.

По его словам, в разговоре он пытался убедить Путина, что начало СВО станет «полной катастрофой». При этом было отмечено, что Лондон будет оказывать поддержку Киеву.

Кроме того, Джонсон отметил, что шансы на вступление Украины в НАТО были минимальными из-за позиции Германии и Франции.

12 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об «открытых дверях».

В ответ на это член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что Зеленскому давно следует уяснить, что его страна «обречена топтаться за пределами порога НАТО».

В сентябре прошлого года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией.

В октябре 2022 года бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне.

РФ 24 февраля прошлого года начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».