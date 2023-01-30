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Охранники кафе в Санкт-Петербурге избили двух посетителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Охранники кафе «Гризли» на улице Крыленко в Санкт-Петербурге избили двух посетителей 29 января.

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По данным «Известий», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию с множеством ушибов и переломом черепа.

Состояние другого потерпевшего оценивается как среднее. У него диагностированы переломы, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

После происшествия двое охранников сами пришли в полицию и сообщили об избиении. Их поместили в изолятор временного содержания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее, 25 января, охранник не пустил ребенка в детский сад в Хабаровске, оставив его на улице при –37 градусах. Свои действия он объяснял тем, что до открытия учреждения оставалось еще пять минут. Прокуратура Хабаровского края начала проверку по факту случившегося.

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