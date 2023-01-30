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Глава МО Италии выступил за открытость Европы для граждан России

Глава Минобороны Италии Крозетто заявил, что Европа должна оставаться открытой для россиян
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauro Scrobogna
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Европа должна оставаться открытой для россиян. Такую позицию 30 января высказал глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто в беседе с изданием Corriere della Sera.

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«Помогая Украине защищаться и восстановить международное право на своей территории, думаю, было бы ошибкой считать российский народ недругом. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения. Нужно сохранять каналы диалога открытыми <…>, но в отношении гражданского общества, а не политических элит», — отметил он.

По словам Крозетто, послы ряда европейских стран проводили встречу в Москве на минувшей неделе и обсуждали вопрос виз для россиян.

«Почему нужно отказывать россиянам в визах, было бы хорошо, чтобы люди приезжали в Европу и слышали другую сторону, <…> мы можем что-то изменить, показав русским, что такое Запад — свобода, демократия, мир», — резюмировал глава оборонного ведомства.

Ранее, 23 января, посольство Швеции в России сообщило о возобновлении приема документов от россиян на оформление виз.

До этого, 16 января, глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что в Евросоюзе (ЕС) не должны «промахнуться» с возможным запретом виз для всех россиян. Кроме того, он считает, что будущая архитектура безопасности Европы не может исключать Россию.

9 сентября 2022 года Шалленберг отмечал, что полный отказ от выдачи шенгенских виз российским гражданам стал бы ошибкой. Кроме того, по его словам, переговоры между Россией и ЕС по поводу снятия санкций возможны в будущем.

На сегодняшний день всё еще запрещен въезд российских граждан в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию

ЕС с 12 сентября минувшего года приостановил упрощенный визовый режим для граждан России. Сбор вырос с €35 до €80. Срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней. До этого ответ приходил в течение 10–30 дней. Российским туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет, кроме того, пограничные службы имели право требовать дополнительные документы. О новых правилах объявили Швеция, Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Франция и Швейцария.

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