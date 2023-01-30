Рябков заявил о подготовке к консультациям с США по двусторонним отношениям

Россия готовится к консультациям с США по двусторонним отношениям. Об этом 30 января сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«На сегодняшний день их сроки и место не определены. В целом считаем их полезными для сверки часов. Иного способа найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки, не просматривается. Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Рябков выразил надежду на то, что эти консультации позволят выйти на «взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня».

Предыдущие консультации с США прошли в декабре в Стамбуле.

Рябков также сообщил, что Россия остается приверженной Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), в то время как США нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

22 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов будет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в том случае, если Москва проявит серьезную готовность к диалогу.

До этого, 30 ноября 2022 года, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал, что проведение реального диалога с США по стратегической стабильности возможно только при наличии адекватного партнера в Вашингтоне, а также готовности не пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности.