Bild сообщил об отслеживании ведомством Шольца оплошностей Бербок
Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца внимательно отслеживает ошибки главы МИД Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики со стороны властей. Об этом 29 января сообщает Bild со ссылкой на источник в правительстве.
«В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются», — сообщил собеседник издания.
По его информации, Шольц якобы придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах независимо от отношения к ним. При этом в последнее время поводы для недовольства Бербок начали появляться всё чаще, говорится в сообщении.
На заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.
27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.
28 января глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла потребовал отправить в отставку Бербок после слов о войне Европы против России. По его словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.