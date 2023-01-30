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Bild сообщил об отслеживании ведомством Шольца оплошностей Бербок

Bild: ведомство канцлера Германии Шольца тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Koehler
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Ведомство канцлера Германии Олафа Шольца внимательно отслеживает ошибки главы МИД Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики со стороны властей. Об этом 29 января сообщает Bild со ссылкой на источник в правительстве.

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«В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются», — сообщил собеседник издания.

По его информации, Шольц якобы придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах независимо от отношения к ним. При этом в последнее время поводы для недовольства Бербок начали появляться всё чаще, говорится в сообщении.

На заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

28 января глава партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла потребовал отправить в отставку Бербок после слов о войне Европы против России. По его словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.

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