Реставраторы раскрыли живопись XVIII века в храме в Москве

В храме Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице в Москве в ходе реставрации раскрыли живопись начала XVIII века. Об этом 30 января рассказали в пресс-службе столичного правительства.

«Во время реставрации в верхнем храме специалисты бережно удалили многослойные заклейки, укрепили аварийные участки живописи, провели работы по расчистке фресок от потемневшего лака. Это позволило составить представление об иконографии собора, цикле росписей и подобрать аналоги для восстановления несохранившихся композиций», — говорится в сообщении.

Всего в порядок приведут более 40 сюжетных росписей. Некоторые элементы сохранились на своде храма и под куполом на высоте 45 м. Также планируется восстановить иконостас и чугунную лестницу.

Церковь была построена по приказу Петра I, ее строительство завершилось в 1719 году. Она является редким образцом петровского барокко. На протяжении своей истории храм пострадал от пожара и сырости. С 1935 по 1992 годы церковь не функционировала по назначению. В 2021-м была проведена реставрация фасадов церкви.

27 января глава департамента кинематографии Минкультуры России Светлана Максимченко сообщила, что в Москве восстановят закрытый в 2010 году кинотеатр «Ударник». Он будет использоваться для показов премьерного и фестивального кино. Работы по возрождению кинотеатра начнутся в 2023 году.