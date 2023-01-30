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В США назвали поставки танков Украине информационной операцией

Подполковник армии США Дэвис: отправка танков Украине — это информационная операция
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Westneck
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Отправка танков Украине со стороны Запада не изменит реального соотношения сил и представляет собой информационную операцию. Об этом 29 января заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.

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«Проблема заключается в том, чтобы заставить то, что работает в видеоиграх и на бумаге, функционировать на земле», — сообщил он в интервью Breitbart.

По его словам, информационная операция с поставками танков не имеет ничего общего с успехами на поле боя. Более того, он уверен, что наличие танков НАТО не даст никакого преимущества Киеву.

При этом действия Вашингтона лишь обостряют ситуацию и провоцируют столкновение между Россией и альянсом, что может вылиться в ядерную войну, отметил подполковник.

«Всё, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к войне. Мы предоставляем разведданные. Мы поставляем боеприпасы. Мы отправляем системы вооружения и ремонтные средства, буквально всё — только на спусковой крючок пока не нажали», — подчеркнул он.

Резюмируя, Дэвис добавил, что у США нет конкретного плана действий относительно конфликта на Украине.

Ранее, 30 января, замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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