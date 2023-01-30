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Карта боевых действий на Украине 30 января

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 30 января можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка и Кругляковка Харьковской области.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новоегоровка ЛНР.

На донецком направлении за сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток», продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Угледар ДНР, а также 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области.

На Херсонском направлении уничтожена одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад с артиллерийскими боеприпасами.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 205 вертолетов, 2982 беспилотных летательных аппарата, 402 зенитных ракетных комплекса, 7679 танков и других боевых бронированных машин, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3962 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8226 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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