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Минобороны опубликовало кадры работы экипажей танков Т-72 на правом берегу Днепра

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Фото: Пресс-служба МО РФ
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На правом берегу Днепра экипажи танков Т-72 Южного военного округа (ЮВО) продолжают уничтожать бронетехнику противника. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны РФ в понедельник, 30 января.

Военнослужащие успешно справляются с уничтожением целей, находящихся на значительном удалении и вне прямой видимости. Так, беспилотники предоставляют координаты, с помощью которых наносятся удары по наблюдательным пунктам, складам боеприпасов, а также иностранной военной технике.

Танкисты проводят маневренные бои, используя естественные укрытия и складки местности.

Ранее, 28 января, военное ведомство опубликовало кадры работы экипажей танков Т-72б3 Центрального военного округа, которые ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы украинских боевиков. Во время работы с закрытой позиции танк находится в укрытии, из-за чего боевики его не видят, а танковый снаряд летит по баллистической траектории.

В ноябре прошлого года командир одного из танков Т-72 ЮВО рассказал, что слаженность и понимание уровня ответственности за каждое действие в коллективе танкистов позволяют быстро и точно отработать по целям. Танкисты работают с закрытых позиций в условиях массового применения врагом противотанковых средств поражения, добавил он.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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