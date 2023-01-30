В ЛНР заявили об укреплении позиций ВСУ в районе Часова Яра вблизи Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют позиции в районе города Часова Яра вблизи Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 января заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, ведут работы по оборудованию огневых точек, а также выставляют минные заграждения», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Также, по его словам, украинское командование направило резервы ВСУ в этот район, находящийся к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском и угледарском направлениях в ДНР. Он отметил, что там сохраняется высокая интенсивность атак.

27 января сообщалось, что ВСУ несут потери уже на подступах к Артемовску. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов подчеркнул, что почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты.

Ранее, 20 января, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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