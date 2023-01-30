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В Краснодарском крае машина полицейского сбила мужчину

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Фото: t.me/tipichkras
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В Усть-Лабинске автомобиль, принадлежавший полицейскому, сбил 60-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье, 29 января.

«28 января около 23 часов водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по улице Вольной города Усть-Лабинска, по предварительной информации, не предоставил преимущество и допустил наезд на 60-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего скрылся», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что автомобиль принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Транспорт изъяли и поместили на специализированную стоянку.

По факту происшествия возбуждено административное расследование о нарушении ПДД и невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее этим же днем два человека погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь». После столкновения транспортные средства загорелись.

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