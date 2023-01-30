Замглавы МИД Рябков указал на «маниакальное упорство» НАТО приблизиться к РФ

России от ничего не нужно от Запада, но НАТО с маниакальным упорством подползало к российским границам, а теперь зомбирует соседние страны русофобскими страшилками, заявил 30 января замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Рябков напомнил, что РФ многократно давала понять, что последствия подобного будут негативными и делать этого не нужно.

«Мы не поступимся своими законными интересами в области безопасности и не дадим в обиду русских людей. Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России», — констатировал замминистра.

24 января глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что стремление НАТО расшириться за счет Швеции и Финляндии, а также использование Западом Украины как инструмента гибридного противостояния России являются главными угрозами для РФ.

До этого, 1 декабря 2022 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

В сентябре минувшего года Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, как несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.