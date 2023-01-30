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Замглавы МИД РФ рассказал о возможности задействовать ООН в разрешении украинского кризиса

Замглавы МИД РФ Вершинин: доверие к секретариату подорвано годами бездействия
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в интервью «Известиям» 30 января, что доверие к секретариату ООН в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников, а для успешного привлечения организации к урегулированию украинского кризиса секретариату ООН следует восстановить здравомыслие и прекратить попытки «прятаться» за политизированными неконсенсусными решениями государств-членов.

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«К сожалению, доверие к секретариату организации в значительной степени подорвано годами бездействия международных чиновников, на фоне которого Петр Порошенко, а затем и Владимир Зеленский саботировали исполнение обязательств Киева по утвержденному резолюцией СБ ООН 2202 комплексу мер», — заявил замглавы российского МИДа.

При этом он подчеркнул, что за годы своего существования Генеральная Ассамблея ООН приняла большое количество разных резолюций, и при этом ей не потребовалось находить консенсус между странами. Однако в своих высказываниях секретариат не всегда опирается на принятые документы, а также не использует инициативно для критики той или иной стороны.

«Если есть политическая воля руководства ООН к восстановлению доверия, а следовательно, и посреднического потенциала, ооновцам следует в своих действиях строго соответствовать ст. 97 и 100 устава организации», — считает Вершинин.

Замминистра также оценил намерения Украины и ее западных покровителей создать якобы международный трибунал над Россией. По словам Вершинина, это псевдоправые инициативы, которые МИД внимательно отслеживает. Призывы на площадках ЕС и Совета Европы звучат достаточно давно, однако юридически бессмысленны.

«Что касается «местечковых» структур, которые создавались бы через договоренности внутри этого «политического актива» (например, в Совете Европы), то в силу неучастия в них России решения таких органов не будут для нее обязательными», — заключил замминистра.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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