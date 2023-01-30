Эксперты предложили реорганизовать систему простой электронной подписи

Банкиры и микрофинансисты всерьез опасаются отмены использования простой электронной подписи (ПЭП) — кода подтверждения, который клиент получает в СМС при выдаче кредитов и займов. Эта возможность фактически ставит под вопрос существование рынка дистанционных заимствований, который держится именно на простоте. Об этом «Известиям» сообщили в ряде организаций.

Президент России Владимир Путин 13 января поручил рассмотреть возможность создания механизма выплат компенсации клиентам, пострадавшим от мошенников. Через несколько дней Верховный суд признал ничтожным кредит, который был заключен дистанционно мошенниками.

Прецедент выдался громким и породил опасения относительно введения запрета на дистанционную выдачу кредитов с использованием ПЭП.

Эксперты уверены: система дистанционных выдач должна быть реорганизована таким образом, чтобы простота находилась в балансе с безопасностью.

По мнению юриста КА «Юков и партнеры» Никиты Суклина, стоит задуматься о технических изменениях, например многофакторной аутентификации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не прошло и кода: банки и МФО опасаются запрета на кредитование с помощью СМС