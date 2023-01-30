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Французский политик призвал выйти из НАТО после слов о конфронтации с Россией

Французский политик Филиппо призвал выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Oberhaeuser
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Франции следует выйти из НАТО после заявления председателя военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о готовности к конфронтации с Россией. Такое мнение высказал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в воскресенье, 29 января.

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«Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к «военной экономике» и что альянс «готов» к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят Третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!» — написал он в Twitter.

Председатель Военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр 28 января заявил о готовности альянса противостоять России. Он назвал перевооружение приоритетом альянса, поскольку, по его мнению, российские стратегические задачи СВО — вернуть себе размеры бывшего Советского Союза.

Ранее, 24 января, глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что стремление НАТО расшириться за счет Швеции и Финляндии, а также использование Западом Украины как инструмента гибридного противостояния России являются главными угрозами для РФ.

До этого, 1 декабря 2022 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

В сентябре минувшего года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, как несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.

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