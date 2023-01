Умерла актриса «Сверхъестественного» и «24 часа» Энни Вершинг

Американская актриса Энни Вершинг скончалась в возрасте 45 лет от рака. Как сообщает Deadline со ссылкой на ее супруга, Стивена Фулла, это случилось утром 29 января.

«Мое сердце разбито на большее количество кусочков, чем я могу сосчитать. Энни пришла в мой мир с открытым сердцем и заразительной улыбкой», — выразил соболезнования семье режиссер сериала «24 часа» Джон Кассар.

Из публикации известно, что Вершинг поставили онкологический диагноз в 2020 году. После этого она продолжила карьеру, снялась в роли королевы Борга во втором сезоне сериала «Звездный путь: Пикар» и «Новичок». Она также озвучила Тесс в популярной видеоигре The Last of Us, которая была адаптирована в сериал HBO.

Первой крупной ролью Вершинг была роль Амелии Иоффе в фильме «Главная больница». Вершинг также снялась в сериалах «Сверхъестественное», «Дневники вампира», «Касл» и «Зачарованные».