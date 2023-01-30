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Синоптики предупредили о порывистом ветре в Московском регионе 30 января

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Облачность, местами — умеренный снег и метель, гололедица и порывистый ветер — такую погоду пообещали синоптики жителям столицы и Подмосковья в понедельник, 30 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –3 до –1 градусов, ночью столбики термометров останутся на уровне дневных значений.

В Московской области днем ожидается от –6 до –1 градусов, ночью — до 6 градусов мороза.

Прогнозируется юго-западный ветер с переходом на южный со скоростью 7–12 м/c, местами с порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

Центр погоды «Фобос» 29 января сообщил, что на предстоящей неделе погода в столице будет напоминать март. Температура воздуха на 5–7 градусов выше многолетней нормы.

При этом в первый день недели — 30 января — циклон станет причиной метелей с ветром до 17 м/с и низкого атмосферного давления. Циклон будет управлять погодой в центре европейской части России: облака станут низкими, мрачными, характер погоды изменится.

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