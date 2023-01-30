«Русская весна» сообщила об уничтожении бригады ВСУ на запорожском направлении

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ атаковали тактической ракетой Х-29ТД класса «воздух – поверхность» 102-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Малиновка Запорожской области. Об этом сообщило издание «Русская весна» в воскресенье, 29 января.

В результате точного попадания боевой части снаряда весом в 317 кг уничтожено сосредоточение боевиков. Удар спровоцировал вторичную детонацию боекомплекта ВСУ.

25 января врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области находится около 40 тыс. солдат ВСУ. По его словам, украинские войска готовятся к проведению контрнаступления.

Ранее в среду председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о провале плана ВСУ по масштабному наступлению в Запорожской области благодаря российским войскам. Он отметил, что теперь украинская армия для удержания линии фронта вынуждена стянуть резервы, в том числе с донецкого направления.

Рогов также рассказал, что российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области и взяли под контроль несколько опорных пунктов украинских войск.

22 января в Минобороны РФ сообщили, что российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».