Шольц исключил возможность поставок истребителей на Украину

Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Страна не допустит эскалации между РФ и НАТО, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье, 29 января.

«Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. В этом мы согласны с федеральным правительством, в том числе и министр иностранных дел. <...> Ситуация на Украине очень динамичная, всё быстро меняется. В то же время мы неоднократно отклоняли требования, в частности, о создании бесполетной зоны над Украиной. Президент США Джо Байден и я согласились с тем, что это привело бы к непосредственному участию НАТО в этой войне. И этого не должно быть. На прошлой неделе в бундестаге я также четко заявил, что мы не будем отправлять наземные войска в Украину», — сказал он в беседе с Tagesspiegel.

Шольц добавил в ответ на вопрос о возможных поставках Украине истребителей, которые рассматривают США и Франция, что для ФРГ это неприемлемо.

«Нет, вопрос о боевых самолетах вообще не стоит. Я могу только посоветовать [коллегам] не вступать в постоянную конкуренцию по повышению ставок, когда дело доходит до систем вооружения. Как только принимается решение, в Германии начинаются споры. Это выглядит несерьезно и подрывает доверие граждан к государственным решениям», — отметил он.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, за идею включить в новые пакеты военной помощи современные истребители выступают страны Балтии и Украина.

Как написала газета Politico, обсуждение поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. Кроме того, издание предупреждает, что поставка Украине истребителей может превратиться в «логистический кошмар», так как для самолетов нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Киев не обладает.

28 января представитель командования военно-воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские власти желают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Как уточняет испанская газета El País, Киев хочет получить американские самолеты F-16.

Опрос общественного мнения, проведенный немецким журналом Spiegel 25 и 26 января, показал, что большинство жителей Германии также выступают против этого шага. Так, более 60% опрошенных считают, что Берлин не должен отправлять Киеву истребители. При этом за отправку танков Leopard высказались 54% респондентов.

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что «мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.