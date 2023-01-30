Стало известно об уничтожении центра связи ВСУ в Угледаре благодаря Starlink

Российские военные обнаружили и уничтожили полевой штаб и центр связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре благодаря антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом стало известно в воскресенье, 29 января.

«26 января попаданием высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 мм ВС РФ уничтожили полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре. Обнаружить их удалось благодаря выявленной средствами радиоэлектронной борьбы… антенне терминала спутниковой интернет-связи Starlink», — передает RT.

Штаб располагался в здании котельной недалеко от пожарной части на северной окраине города. В результате удара из строя оказалось выведено специальное оборудование для приема и отправки зашифрованных данных.

О том, что на Украине работает Starlink, Илон Маск сообщил еще в конце февраля прошлого года. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке партии устройств.

27 января советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что российская армия закрепилась на юго-востоке и востоке Угледара. Гагин пояснил, что Угледар представляет собой небольшой город, большую часть которого занимают промышленная зона и две шахты.

Тогда же врио главы республики Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит российским войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления. По словам Пушилина, это может в корне поменять расклад сил в зоне СВО.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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