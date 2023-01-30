Азербайджанская дипмиссия полностью приостановила работу в Тегеране

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил о прекращении дипломатической деятельности посольства республики в Иране. Из Тегерана были эвакуированы все сотрудники дипмиссии, сообщает агентство Trend 29 января.

«Мы полностью приостановили дипломатическую деятельность посольства. Там остаются пять человек в связи с охраной административного здания и имущества посольства, Они не будут осуществлять никакую дипломатическую деятельность», — приводит издание слова замминистра.

Он также добавил, что граждане Азербайджана, находящиеся в Иране, смогут при необходимости обратиться за помощью в генконсульство в Тебризе, которое продолжит работу.

Утром 27 января в тегеранской полиции заявили, что мужчина с двумя детьми зашел в здание диппредставительства Азербайджана и открыл огонь из огнестрельного оружия. По последним данным, один человек погиб — это был начальник охраны посольства, еще два сотрудника получили ранения. Нападавший был задержан на месте. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными проблемами.

27 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал чудовищным нападение на посольство Азербайджана в столице Ирана. Он выразил соболезнования и пожелал выздоровления пострадавшим.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, выразило соболезнования в связи со случившимся и выразило надежду, что все виновные в этом понесут наказание.