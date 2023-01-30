Посольство РФ выразило соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Иране

Посольство РФ в Иране выразило соболезнования в связи с жертвами и разрушениями в результате землетрясения в провинции Западный Азербайджан. Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии в воскресенье, 29 января.

«Посольство России в Иране выражает глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Западный Азербайджан. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», — говорится в публикации.

Землетрясение магнитудой 5,9 на глубине 7 м произошло на северо-западе Ирана. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Хой. В результате два человека погибли и 307 пострадали.