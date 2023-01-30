«Известия» получили видео умышленного поджога автомобиля в Москве

Злоумышленник поджег автомобиль москвича в ночь на 29 января на северо-востоке столицы. Видео злодеяния оказалось в распоряжении «Известий».

На видео можно рассмотреть, как человек подходит к машине, некоторое время задерживается около нее, а потом появляется яркое пятно взрыва. Машина полыхает. После содеянного неизвестный спешно покидает место преступления.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили внедорожник, который принадлежит Александру М. По данным нашего источника, поджигатель готовился к преступлению: он не брал с собой телефон, чтобы его не отследили.

В Брянской области 23 января злоумышленник поджег релейный шкаф на железнодорожных путях. По данным «Известий», шкаф располагался примерно в 700 м от станции Сураж и 300 м от жилого сектора. Задымление у переезда заметили сотрудники караула. В результате поджога выгорели приборы с устройствами сигнализации, централизации и блокировки.