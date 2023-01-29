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Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал отправить истребители на Украину

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Фото: AP/U.S. Air Force/Capt. Mahalia Frost
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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал адекватной мерой поставку западных истребителей на Украину. Об этом сообщает Tagesschau в воскресенье, 29 января.

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«Я считаю, что поставка истребителей является адекватной для эффективной защиты Украины», — сказал он в интервью ARD.

По его словам, речь может идти об американских истребителях F16 или истребителях советской постройки из старых запасов ГДР. Иностранные силы, согласно международному праву, могут поставлять Украине оружие, в том числе боевые танки, а также боевые самолеты, добавил Хойсген.

Ранее, 28 января, представитель командования военно-воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские власти желают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Как уточняет испанская газета El País, Киев хочет получить американские самолеты F-16.

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что «мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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