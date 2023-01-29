Вильфанд объяснил резкое понижение температуры и давления 30 января в Москве

Циклон станет причиной метелей с ветром до 17 м/с и низкого атмосферного давления в Москве в первый день новой недели 30 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем в понедельник давление резко понизится. Кроме того, будет усиление ветра до 17 м/с, небольшой снег, кое-где умеренный, поэтому ожидаются метели. Видимость будет не очень хорошая», — рассказал он в воскресенье ТАСС.

Такие перемены метеоролог объяснил сменой циркуляции.

Погодой в центре европейской части России будет управлять циклон: облака станут низкими, мрачными, характер погоды изменится.

Атмосферное давление днем в Москве составит 736 мм. рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст., указали в Гидрометцентре.

29 января Вильфанд рассказывал, что в Москве ожидается потепление 31 января и 1 февраля. Температура будет на 5–6 градусов выше нормы.