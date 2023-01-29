Реклама
Прямой эфир
Мир
Датско-шведский политик сжег Коран в трех разных местах Копенгагена
Мир
Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Израиля и Палестины
Происшествия
На МКАД автомобиль врезался в остановку
Мир
Британская авиакомпания Flybe заявила о банкротстве
Мир
WSJ обвинила Израиль в атаке на военный завод в иранском Исфахане
Мир
Офицер разведки США заявил об «имитации» НАТО военной помощи Украине
Мир
Ведущая Welt перепутала Красную армию с организацией немецких радикалов
Мир
Киев внес в санкционный список химические и транспортные компании РФ и Белоруссии
Общество
Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук
Мир
Супруга Ассанжа заявила о его плохом физическом и психологическом состоянии
Мир
Эрдоган допустил шокирующее для Швеции решение по членству Финляндии в НАТО
Мир
МИД Израиля отказался комментировать атаку на военный завод в иранском Исфахане
Сюжет:

Вильфанд объяснил резкое понижение температуры и давления 30 января в Москве

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Циклон станет причиной метелей с ветром до 17 м/с и низкого атмосферного давления в Москве в первый день новой недели 30 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима
Климат в России и мире становится всё более резким

«Днем в понедельник давление резко понизится. Кроме того, будет усиление ветра до 17 м/с, небольшой снег, кое-где умеренный, поэтому ожидаются метели. Видимость будет не очень хорошая», — рассказал он в воскресенье ТАСС.

Такие перемены метеоролог объяснил сменой циркуляции.

Погодой в центре европейской части России будет управлять циклон: облака станут низкими, мрачными, характер погоды изменится.

Атмосферное давление днем в Москве составит 736 мм. рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст., указали в Гидрометцентре.

29 января Вильфанд рассказывал, что в Москве ожидается потепление 31 января и 1 февраля. Температура будет на 5–6 градусов выше нормы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023