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Высказывание Зеленского о танках США назвали признанием поражения ВСУ

Офицер разведки США в отставке Риттер: Зеленский предупредил Запад о скором поражении ВСУ
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Фото: Global Look Press/Sgt. Thomas Mort
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что прибытие американских танков M1 Abrams в августе — это поздно, свидетельствуют о печальном положении украинских вооруженных сил на поле боя. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в воскресенье, 29 января.

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«А что значит слишком поздно? Это значит, что всё кончено, и Зеленский это знает. Как и Валерий Залужный (генерал ВСУ. — Ред.), как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению военного, западные страны ставят под сомнение победу Украины, поэтому отправляют киевскому режиму технику, которая «не будет работать».

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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