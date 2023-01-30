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Сержант Теплов предотвратил атаку на тактическую группу десантников РФ
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Сержант Теплов предотвратил атаку на тактическую группу десантников РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Командир отделения сержант Антон Теплов вместе с сослуживцами выполнял задачи по обороне батальонной тактической группы российских десантников. При совершении марша сержант Теплов обнаружил движущуюся в направлении колонны боевую машину пехоты (БМП) националистов. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 30 января.

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Оценив обстановку, Теплов огнем из гранатомета уничтожил вражескую БПМ, что предотвратило атаку противника на российское подразделение. Колонна прибыла в заданный район своевременно и без потерь.

Старший сержант Булат Намжилов в составе реактивного артиллерийского взвода вытеснял подразделения украинских националистов с занимаемых позиций. В ходе боя его экипаж прицельными ударами по позициям боевиков уничтожил вражескую БМП и большое количество живой силы противника.

В бою боевая машина Намжилова попала под ответный огонь вражеской артиллерии. Умело маневрируя на сложном участке местности, старший сержант вывел технику в безопасное место и продолжил вести бой. Точные удары экипажа Намжилова позволили наступающим российским подразделениям разгромить вооруженное формирование националистов и развить наступление.

Накануне, 29 января, в Минобороны рассказали, как российские военные сбили три снаряда РСЗО HIMARS на подлете к району расположения войск. Капитан Валерий Аракчеев организовал работу зенитного ракетного расчета, в результате чего три снаряда были мастерски ликвидированы.

Кроме того, корреспондент «Известий» Роман Польшаков в тот же день рассказал, как командир зенитно-ракетного отделения младший сержант Семен Князькин, известный среди своих под позывным Князь, отбил наступление ВСУ и получил медаль Суворова.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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